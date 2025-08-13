ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
България извоюва една от най-красивите си победи на световни първенства
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:44Коментари (0)146
България извоюва една от най-красивите си победи на световни първенства за жени под 21 години. Осминафиналът на мондиала в Индонезия срещу САЩ се превърна в истинска лекция – 3:0 (25:23, 25:16, 25:15) гейма.

Във волейбола този съперник ни се превърна в истински абонат! При спечелената титла на Световното за жени под 19 години два пъти бихме американките, включително в мача за трофея. На мондиала за мъже при същата възраст сразихме този съперник на осминафинал.

Воденият от Драган Нешич тим демонстрира класа още в началото на мача. Първи поведохме по-сериозно с 10:7. Американките се върнаха в играта при 13:13. Изключителна серия от шест поредни точки ни гарантира успеха в гейма – 20:15. Американките се бориха здраво, за да оцелеят. И стигнаха почти до равенство – 24:23 за нас, спасявайки геймбол. Във втория обаче бяхме безкомпромисни.

Във втората част българките не намалиха натиска върху съперника. Дръпнахме с 11:7, но по подобие на първия гейм ни изравниха – 12:12. Това обаче подейства стимулиращо за нашия тим, който отново излезе сериозно напред 22:15. До края позволихме само една американска точка.

В третия гейм беше истинско удоволствие да гледаш българките. Резултатът стана 11:4, при което четвъртфиналът вече изглеждаше напълно сигурен. Без никакво отпускане продължихме да натискаме Щатите. Резултатът стана страхотен – 20:9. Мачът завърши с 25:15.
