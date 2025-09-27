ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (18)
България с кошмарна статистика срещу Италия, но не и на световно
Автор: Георги Куситасев 16:16Коментари (0)307
© БФ Волейбол
България ще атакува утре световната титла във волейбола при мъжете срещу тима на Италия. Сблъсъкът във Филипините е от 13:30 часа българско време. 

Финалът е първи за "лъвовете" през 21-и век и общо втори в историята на родния волейбол при мъжете на планетарни шампионати. 

Италия е актуалният световен шампион. "Скуадра адзура" има цели 4 световни титли, а при успех утре ще добавят рекорден пети трофей. Те са държавата с най-много златни медали (СССР имат 6, но вече не съществуват като държава) от мондиали при мъжете. 

Това ще бъде двубой номер 27 между тези страни през 21-и век в официални срещи!

За момента България има 10 успеха срещу 17 за Италия. 

Повечето победи за балканската държава са постигнати по времето на Владимир Николов, чиито синове Александър и Симеон в момента са във вихъра си на този Мондиал! 

Интересното е, че Италия и България са се срещали само веднъж на световно първенство през последните поне 25 години! 

Това е в груповата фаза на Мондиал 2006 като тогава Владо Николов, Пламен Константинов, Матей Казийски и компания печелят с 3:2 срещу силния тим на Италия, в който личат имената на двама българи - Христо Златанов и Венцислав Симеонов.

Тази победа окрилява нашите тогава да продължат силната игра и във втората фаза, надделявайки последователно над Куба (3:0), Германия (3:1) и Франция (след обрат от 0:2 на 3:2), за да стигнат накрая до отличие - бронз след успех над Събрия и Черна гора с 3:1. Този медал бе единствен до днес през този век за волейбола ни при мъжете от световни първенства!

В последните години обаче Италия засили много представянето си, а България бележеше отстъп до днес когато тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, е най-младият на Мондиал 2025 и респективно най-талантлив, стигнал до финала след 6 победи от 6 срещи!

Италия спечели последните 9 битки с България, включително и в тазгодишното издание на Волейболната лига на нациите с 1:3. 

Време ли е за край на тази черна серия, предстои да разберем!
