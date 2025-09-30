ИЗПРАТИ НОВИНА
Алекс Николов: Няма отбор, който е тренирал повече от нас 
Автор: ИА Фокус 10:09
© NOVA
Българският национален отбор по волейбол рано тази сутрин кацна в Истанбул, където го очаква правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

На летището Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. "Много сме радостни и сме горди с това, което успяхме да постигнем", каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

"Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято", подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка.

Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където  успяха за завоюват сребърен медал. След феноменалния успех, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад "Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

"Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България", не скри капитанът Алекс Грозданов пред NOVA.
