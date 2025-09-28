ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (11)
Десетки в Пловдив викат в подкрепа на волейболните ни национали
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:36Коментари (0)1320
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Десетки пловдивчани изпълниха площад "Стефан Стамболов" пред общината, предаде репортер на Plovdiv24.bg. На голям екран дошлите имат възможност да гледат финалите на световното първенство по волейбол във Филипините, където българският национален отбор играе на финал срещу Италия.

Историческата среща е днес от 13:30 часа българско време.

Представителният тим спори за златото за втори път в своята история. В първия такъв случай през вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно "лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.

България е единственият непобеден отбор до момента в турнира. Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало родните национали разгромиха Чехия с крайното 3:1.

Още по темата: общо новини по темата: 325
28.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Италия поведе на България в битката за световната титла във волейбола
 С иди ми, дойди ми няма как да стане! Пустият стадион прави отвратително впечатление
 Марица запази мястото си на върха, 16-годишен дебютира при класическа победа
 Има сделка! Томаш се договори с Ботев, идва с познатия си екип, но без Бащата
 Волейболните герои протягат ръце към златото
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: