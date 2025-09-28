© Plovdiv24.bg виж галерията Десетки пловдивчани изпълниха площад "Стефан Стамболов" пред общината, предаде репортер на Plovdiv24.bg. На голям екран дошлите имат възможност да гледат финалите на световното първенство по волейбол във Филипините, където българският национален отбор играе на финал срещу Италия.



Историческата среща е днес от 13:30 часа българско време.



Представителният тим спори за златото за втори път в своята история. В първия такъв случай през вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно "лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.



България е единственият непобеден отбор до момента в турнира. Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало родните национали разгромиха Чехия с крайното 3:1.



