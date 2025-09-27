Ясен е съперникът на България за световната титла по волейбол

© volleyballworld.com Актуалният световен шампион Италия разби с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) гейма настоящия европейски първенец Полша във втория полуфинал на Мондиала по волейбол за мъже, който се провежда във Филипините.



Така "скуадра адзура" ще защитава трофея, спечелен преди 3 години срещу тима на България.



И трите части преминаха през обрати като "дружина полска" водеше във всяка една от тях до средата, след което италианците осъществяваха обрат.



Най-много за Италия в двубоя днес отбеляза Юри Романо - 15 точки, а диагоналът Алесандро Микиелето добави 11.



За Полша Вилфредо Леон е с 14, а Кевин Сасак приключи с 9.



Битката за титлата между България и Италия е утре от 13:30 часа, а Полша ще играе с Чехия за бронза от 09:30 часа.