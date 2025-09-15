ИЗПРАТИ НОВИНА
Българи, юнаци! Ударихме инфарктно Словения и продължаваме на 1/8-финал на Световното
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:50Коментари (0)202
© FIVB
виж галерията
България постигна втора поредна победа в Група Е на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини удариха силния тим на Словения с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) гейма и така се класираха за следващата фаза от турнира. Нашите са с актив от 5 точки. Словения е с 4 точки, а Германия с 3 т.

В последния мач от групата играем срещу аутсайдера Чили, но няма как да бъдем изпреварени едновременно и от Германия и Словения и заслужено ще играем на 1/8-финалите.

Припомняме, че България стартира чудесно в турнира, след като пречупи Германия с 3:0 в първия си двубой. Словения също постигна чист успех над отбора на Чили.

За последно България и Словения играха в края на юни в Бургас, когато спечелихме с 3:1 гейма в тазгодишната Лига на нациите.

Най-полезен за нашия тим бе Александър Николов с 25 точки (1 блок, 2 аса), докато Аспарух Аспарухов добави 17 точки (2 блока, 2 аса). Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се поздрави с 13 успешни блока и 11 аса.
