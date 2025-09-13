ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Страхотно начало! Разбихме Германия на световното по волейбол
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:47Коментари (0)128
© FIVB
виж галерията
Националният отбор на България стартира по чудесен начин участието си в Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Нашите удариха Германия с категоричното 3:0 гейма! В отделните части се наложихме с 40:38, 25:22 и 25:20.

"Това е само началото! Продължаваме напред с още повече мотивация и вяра", написаха по този повод от волейболната ни федерация.

Вдъхновяващият успех дойде след най-дългия гейм, игран в цялата история на световните първенства – 40:38.

Националният ни отбор показа характер и спечели първата част, въпреки че изпусна аванс от шест точки. Тимът ни игра без чист диагонал на разпределителя, като умело използва четирима посрещачи срещу силния начален удар на Германия.

Джанлоренцо Бленджини заложи на следния стартов състав в Mall of Asia Arena: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев.

Александър Николов бе над всички с 27 точки (2 блокади и 1 ас). Втори по резултатност бе Мартин Атанасов с 11 точки, а Симеон Николов добави 9.

България се справи отлично на блокада – 10 точки в този елемент. В много от игровите ситуации тя бе ключова за ефективната защита и прехода към контраатака.

Чистата победа над Германия дава отлична изходна позиция за преминаване на груповата фаза на Мондиала.
