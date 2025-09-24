ИЗПРАТИ НОВИНА
Зетова подаде оставка, ще има нов селекционер на женския национален отбор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:38
Българската федерация по волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на Световното първенство в Тайланд.

След проведени разговори с г-жа Зетова и обсъждане по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер, съобщиха от федерацията.

БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания, завършва официалното съобщение на БФВолейбол.
