Руснаци представиха с фуражка световния вицешампион Симеон Николов
Автор: Стойчо Генов 17:04
Световният вицешампион по волейбол Симеон Николов бе представен с фуражка в новия си клуб Локомотив (Новосибирск). Това стана днес на традиционна среща в администрацията на Западносибирската железница между волейболисти и треньорски щаб и ръководството на клуба.

В събитието участваха Анатолий Серишев - пълномощен представител на президента на Руската федерация в Сибирския федерален окръг; Андрей Травников - губернатор на Новосибирска област; Анатолий Чабунин - заместник-генерален директор и директор на вътрешния контрол и одит в "Руските железници“; Александър Карелин - сенатор на Руската федерация; Александър Грицай - началник на Западносибирската железница и Максим Кудрявцев - кмет на Новосибирск.

Сбирката завърши с церемония по посрещане на новите попълнения в Локомотив - нападателите Александър Маркин и Егор Феоктистов, както и двамата чужденци - белгиецът Сам Деру и нашият национал Симеон Николов.

"Ще се стремим да постигнем всички цели, поставени пред отбора днес. Пожелавам на всички добро здраве през целия сезон - това е най-важното. Винаги трябва да останем отбор - от първия до последния момент. Напред към нови победи", заяви пред клубния сайт старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов.

Стартът на новия сезон на руската Суперлига е само след няколко дни. На 18 октомври Локомотив ще изиграе дебютния си мач като гост срещу Кузбас от Кемерово. А на 22 октомври тимът ще приеме в своята зала Динамо-Урал Уфа.
