Георги Петков: Волейболистите ни сътвориха нещо по-голямо от успеха в САЩ 94'

Спортният коментатор Георги Петков, който е и създател на канала в YouTube - "Неформално с Георги Петков", бе гост в студиото на "Утрото на Фокус" с Ася Александрова.



Той коментира успеха на националния отбор по волейбол за мъже, който достигна до финала на Мондиал 2025. България спечели първо сребро от подобен форум от 55 години насам, а на върха при реализаторите завърши Александър Николов, син на легендата Владимир Николов.



"Ще трябва да мине време, за да може да погледнем ситуацията отстрани, за да може да видим какво направи Александър (Николов), който е истинският MVP (най-полезен играч в турнира), не само на финала, а на целия турнир. Той има 67 точки повече от втория най-добър реализатор на турнира!



Единствената причина отличието MVP да не отиде в неговите ръце всъщност беше, че по стара традиция победителят на финала на световното първенство излъчва най-полезният състезател в турнира. Няма друга причина Александър да не бъде на върха", коментира Петков.



"Много хора ги сравниха с четвъртото място на футболните национали през 1994-а година. Представянето на волейболистите ни сега е нещо по-голямо. Не е минало достатъчно време, за да го осмислим", добави още спортният журналист.