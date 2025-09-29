ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (8)
Георги Петков: Волейболистите ни сътвориха нещо по-голямо от успеха в САЩ 94'
Автор: Ася Александрова 09:26Коментари (0)335
© ФОКУС
Спортният коментатор Георги Петков, който е и създател на канала в YouTube - "Неформално с Георги Петков", бе гост в студиото на "Утрото на Фокус" с Ася Александрова. 

Той коментира успеха на националния отбор по волейбол за мъже, който достигна до финала на Мондиал 2025. България спечели първо сребро от подобен форум от 55 години насам, а на върха при реализаторите завърши Александър Николов, син на легендата Владимир Николов. 

"Ще трябва да мине време, за да може да погледнем ситуацията отстрани, за да може да видим какво направи Александър (Николов), който е истинският MVP (най-полезен играч в турнира), не само на финала, а на целия турнир. Той има 67 точки повече от втория най-добър реализатор на турнира! 

Единствената причина отличието MVP да не отиде в неговите ръце всъщност беше, че по стара традиция победителят на финала на световното първенство излъчва най-полезният състезател в турнира. Няма друга причина Александър да не бъде на върха", коментира Петков.

"Много хора ги сравниха с четвъртото място на футболните национали през 1994-а година. Представянето на волейболистите ни сега е нещо по-голямо. Не е минало достатъчно време, за да го осмислим", добави още спортният журналист.
Още по темата: общо новини по темата: 329
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
27.09.2025
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Сребро и бронз за каратеките на АСКК "Тракия" от Европейското първенство в Унгария
 Валентин Железов свири Ботев - Левски, Никола Попов е на ВАР
 ПФК Ботев: Подкрепете Иван Цветанов и играчите срещу историческия съперник
 "Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!
 Добруджа търси край на серията без успех с гостуване на Берое
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: