Проверката на Инспектората на МВР срещу директора на ОДМВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов продължава, съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Емил Дечев. Проверката бе започната след обвиненията на майката на убития Димитър Малинов - Атанаска Бакалова, че Костадинов е неправомерно възстановен на работа, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"В момента, в който проверката приключи, ще направим своите изводи. Ако установим някакви нарушения на г-н Костадинов, ще предприемем дисциплинарни мерки. Ако не се установят - ще остане на поста" - коментира министър Дечев. 

Запитан на какъв етап е изграждането на лаборатория за кръвни тестове в Пловдив, директорът ст. комисар Васил Костадинов отговори: 

"На етап, в който оставих дирекцията през 2024 г. Бяха осигурени 280 000 лева от Фонда за пътна безопасност. Всичко спря при министър Калин Стоянов. Сега в страната няма нито една лаборатория.".