|Държавата преведе близо 19 милиона евро на Пловдив
Тази сутрин в сметката на общината е постъпил паричен транфер от ББР по проектите, финансирани от МРРБ по Приложение 3. Преведени за 18 959 000 евро. Ето разпределението:
– 9 171 000 евро за стадион "Локомотив"
– 6 740 000 евро за стадион "Христо Ботев"
– 2 366 000 евро за реконструкцията на "Рогошко шосе"
– 682 000 евро за ремонта на ул. "Славянска".
