Добра новина за инфраструктурите проекти на Пловдив съобщи на пресконференция кметът Костадин Димитров, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Тази сутрин в сметката на общината е постъпил паричен транфер от ББР по проектите, финансирани от МРРБ по Приложение 3. Преведени за 18 959 000 евро. Ето разпределението:



– 9 171 000 евро за стадион "Локомотив"



– 6 740 000 евро за стадион "Христо Ботев"



– 2 366 000 евро за реконструкцията на "Рогошко шосе"



– 682 000 евро за ремонта на ул. "Славянска".



