Спряха поръчката за осветлението на "Лаута", забавянето ще е минимум 2 месеца

© Plovdiv24.bg Обществената поръчка за изграждането на ново осветление на стадион "Локомотив" временно е спряна, провери Plovdiv24.bg. Причина за това е постъпила жалба в Комисията за защита на конкуренцията.



Жалбата е подадена на 8 август от фирма "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД, която е със седалище на адрес в Хасково, улица "Георги Кирков" №1.



Това означава, че отварянето на офертите ще се забави минимум с два месеца, докато бъде разгледана жалбата и излезе официално становище по нея. Срокът може да се удължи още повече, ако се стигне и до Върховен административен съд.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че поръчката официално е за "Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на ново енергоефективно изкуствено осветление за футболно игрище на Стадион "Локомотив" - град Пловдив“.



Тя е с прогнозна стойност 3 милиона лева без ДДС (3,6 млн. с ДДС).



Срокът за подаване на оферти беше до 23:59 часа на 18 август, но той няма как да бъде изпълнен.



Кратко описание на поръчката:



Предвидено е изграждане на ново oсветление на футболното игрище на стадион Локомотив. За целта е необходимо да се предвиди и изпълни осветление, монтирано върху козирките на четирите трибуни.



Минимални изисквания към LED прожекторите:



- Работно мрежово напрежение: AC 220 – 400V 50/60Hz;



- Ефективност на осветителя ≥ 100 lm/W;



- Цветна температура – ≥ 4000 K;



- Индекс на цветопредаване CRI ≥ 70;



- Фактор на мощността ≥ 0.90 λ;



- Тегло ≤ 35 кг.;



- Степен на защита, осигурени от обвивката (IP код) ≥ IP65



- Степени на защита, осигурени от обвивката, за електрически съоръжения срещу външни механични удари (IK код) ≥ IK 08.



В проектната разработка трябва да се предвиди единно управление от Контролен пункт в Централна трибуна, както и възможност за провеждане на светлинно шоу.



Предвид факта, че към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, са напълно изградени и въведени в експлоатация три трибуни на стадиона /източна трибуна Спортклуб, северна трибуна Бесика и северна трибуна/ а Централната трибуна е в процес на изграждане, Възложителят изисква да се предложи проектно решение, придружено със светотехнически изчисления за доказване на достигане на необходимите показатели за осветеност при изпълнение върху четирите трибуни /първо решение в проектното предложение/, а също и при изпълнение на трите трибуни (без централна трибуна) и запазване на съществуващите 2 стълба/пилона до пълното изграждане на централна трибуна /второ решение в проектното предложение/.



В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности:



- Проектиране - изготвяне инвестиционен проект във фази: "Идеен проект“ и "Работен проект“;



- Строителство – изпълнение на предвидените в инвестиционния проект строително- монтажни работи (СМР);



Авторски надзор – упражняване на авторски надзор по Закона за устройство на територията по време на изпълнение на строително–монтажните работи.