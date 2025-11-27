ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът потвърди Plovdiv24.bg и направи много смело обещание за стадион "Локомотив"
Автор: Стойчо Генов 13:30 / 27.11.2025
©
виж галерията
Кметът на Пловдив Костадин Димитров направи днес инспекция на строежа на централната трибуна на стадион "Локомотив". С градоначалника беше зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов и Христо Томов от консорциума-изпълнител.

Димитров потвърди вчерашната новина на Plovdiv24.bg, придружена с видео и снимки, че вече е излята третата бетонна плоча на трибуната. Той обаче направи доста смело обещание:

"Стадион "Локомотив“ е до трета плоча. В следващите седмици очакваме четвърта и пета", написа кметът в своята официална страница.
Браво кмете, това е истински локомотивец, милее си за своето <3
+2
 
 
Дали това не е в отговор на протестните действия на гражданите, на които им е писнало от герберастия и гъзолизци на Пеевски?
+1
 
 
Принципно бетон се лее, когато долната плоча е достигнала 95% от проектната си якост (28 дни). В много редки случаи, при добавяне на специални добавки, може да се лее след 14 дни. Също така не се лее при температури под 5 градуса, защото от 4 градуса надолу водата започва да се разширява, и може да наруши носимоспособността на елемента. Така че такива обещания е много смело да се дават. Гледайки досега направеното, става много добре. Дано да могат да се напълнят всички трибуни, най-вече на пловдивското дерби :). А, и защо не вземете да направите отделна секция за хвърлящите бутилки, поне играчите да знаят откъде да се пазят (или къде да ходят, че да ги ударят :) ). Ама не вярвам скоро да има пак хвърляния .
-4
 
 
До 10 години, (1936)дано да стане тогава е 100 годишнината на калайджиите от Лаутджамия.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
