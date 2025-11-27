© виж галерията Кметът на Пловдив Костадин Димитров направи днес инспекция на строежа на централната трибуна на стадион "Локомотив". С градоначалника беше зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов и Христо Томов от консорциума-изпълнител.



Димитров потвърди вчерашната новина на Plovdiv24.bg, придружена с видео и снимки, че вече е излята третата бетонна плоча на трибуната. Той обаче направи доста смело обещание:



"Стадион "Локомотив“ е до трета плоча. В следващите седмици очакваме четвърта и пета", написа кметът в своята официална страница.