Отвориха офертите на три компании, които искат да изградят осветлението на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 10:06
© Plovdiv24.bg
Три фирми бяха допуснати до крайния етап на обществената поръчка за изграждане на ново осветление на стадион "Локомотив". Това стана ясно след официалното отваряне на офертите. 

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че крайният срок за подаване на офертите бе на 18 август, а на следващия ден беше обявено, че за поръчката кандидатстват 4 компании.

Обществената поръчка е за "Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на ново енергоефективно изкуствено осветление за футболно игрище на Стадион "Локомотив" - град Пловдив“.

Тя е за 1 533 875,64 евро без ДДС (прогнозна стойност).

От отварянето на ценовите оферти става ясно, че един от участниците е отстранен. Това е ДЗЗД "Енерджи Ефектх Интерхолд".

Ето и офертите на допуснатите 3 компании:

"Рудин“ ООД - 1 363 104,16 евро

ЕКОРП ЕООД - 1 430 594,68 евро

ДЗЗД "Домът на Локомотив" - 1 521 093,35 евро

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че "Рудин" ООД е фирмата, която изгради трите трибуни на стадиона - Бесика, Спортклуб и Южна.

ДЗЗД "Домът на Локомотив" пък е компанията, която в момента строи централната трибуна.

В третата компания Екорп ЕООД всъщност участват две фирми - софийската Екорп ЕООД и пловдивската Филкаб АД.

Няма краен срок, в който Община Пловдив да избере победител в обществената поръчка.
