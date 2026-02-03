ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Община Пловдив избра победителя в поръчката за осветлението на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 09:18Коментари (0)857
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив избра победител в обществената поръчка за изграждане на ново осветление на стадион "Локомотив", провери Plovdiv24.bg. Заповедта е подписана лично от кмета Костадин Димитров.

Поръчката е за "Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на ново енергоефективно изкуствено осветление за футболно игрище на Стадион "Локомотив" - град Пловдив“.

Победителят е Рудин ООД. Това е компанията, която построи трите трибуни - Бесика, Спортклуб и Южна.

На второ място е класирана компанията ДЗЗД "ДОМЪТ НА ЛОКОМОТИВ", която изгражда в момента централната трибуна на стадиона.

Ето го и класирането:

1-во място "РУДИН“ ООД - 99,96 точки

2-ро място ДЗЗД "ДОМЪТ НА ЛОКОМОТИВ“ - 94,81 точки

Мотиви: Участниците, допуснати до оценка и класиране, съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Офертите отговарят на предварително обявените от възложителя условия, както и на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Класирането е извършено съгласно предварително обявения критерий за възлагане – "оптимално съотношение качество/цена“.

"Определям за изпълнител на горецитираната обществена поръчка участникът, класиран на първо място, а именно: "РУДИН“ ООД. Участникът ще ползва подизпълнител “ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с дял в изпълнението на обществената поръчка – 3,75%", пише в заповедта на кмета.

Мотиви: За участника, определен за изпълнител на обществената поръчка са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: не са налице основанията за отстраняване от процедурата, участникът отговаря на критериите за подбор, а съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта – "оптимално съотношение качество/цена“ офертата е получила най-висока оценка.

Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването на решението, от всеки заинтересован участник.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че според предварително обявения договор за поръчката има два срока, както следва:

Срок за проектиране - Той следва да бъде не по-кратък от 25 (двадесет и пет) календарни дни и не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на строителството - Той следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни и не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни.
Още по темата: общо новини по темата: 272
30.01.2026
05.01.2026
02.12.2025
27.11.2025
26.11.2025
28.10.2025
предишна страница [ 1/46 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! Най-великият в Локомотив Пловдив навършва днес 79 години
 Локо привлече 20-годишен словенец, който е юноша на Емполи и Пиза
 Ръководството на Локо разочарова феновете - Лукас Салинас няма да получи договор
 Неприятна новина от Локомотив, още един основен футболист с тежка контузия
 Илко Пиргов: Имах главна роля при привличането на тези тримата, гордея се
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: