Община Пловдив избра победителя в поръчката за осветлението на "Лаута"

© Plovdiv24.bg Община Пловдив избра победител в обществената поръчка за изграждане на ново осветление на стадион "Локомотив", провери Plovdiv24.bg. Заповедта е подписана лично от кмета Костадин Димитров.



Поръчката е за "Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на ново енергоефективно изкуствено осветление за футболно игрище на Стадион "Локомотив" - град Пловдив“.



Победителят е Рудин ООД. Това е компанията, която построи трите трибуни - Бесика, Спортклуб и Южна.



На второ място е класирана компанията ДЗЗД "ДОМЪТ НА ЛОКОМОТИВ", която изгражда в момента централната трибуна на стадиона.



Ето го и класирането:



1-во място "РУДИН“ ООД - 99,96 точки



2-ро място ДЗЗД "ДОМЪТ НА ЛОКОМОТИВ“ - 94,81 точки



Мотиви: Участниците, допуснати до оценка и класиране, съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Офертите отговарят на предварително обявените от възложителя условия, както и на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.



Класирането е извършено съгласно предварително обявения критерий за възлагане – "оптимално съотношение качество/цена“.



"Определям за изпълнител на горецитираната обществена поръчка участникът, класиран на първо място, а именно: "РУДИН“ ООД. Участникът ще ползва подизпълнител “ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с дял в изпълнението на обществената поръчка – 3,75%", пише в заповедта на кмета.



Мотиви: За участника, определен за изпълнител на обществената поръчка са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: не са налице основанията за отстраняване от процедурата, участникът отговаря на критериите за подбор, а съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта – "оптимално съотношение качество/цена“ офертата е получила най-висока оценка.



Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването на решението, от всеки заинтересован участник.



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че според предварително обявения договор за поръчката има два срока, както следва:



Срок за проектиране - Той следва да бъде не по-кратък от 25 (двадесет и пет) календарни дни и не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни.



Срокът за изпълнение на строителството - Той следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни и не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни.