© Plovdiv24.bg виж галерията Строящата се в момента централна трибуна на стадион "Локомотив" продължава да расте бавно, но сигурно, предаде репортер на Plovdiv24.bg. След като бе налята бетонната плоча на кота 0, бяха иградени първите 5 реда на съоръжението.



Днес се наливаше бетон на кота 4,55. Това е нивото на бъдещите помещения от първия етаж.



Според условието на обществената поръчка изгрождането на трибуната, заедно с вертикалната планировка тряба да приключи до края на календарната 2026 година.



Днес продължи работата по полагането на плочките зад южната трибуна. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика.



Гледайте в прикаченото видео как се работеше на стадион "Локомотив" днес, 22 октомври!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.