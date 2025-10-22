ИЗПРАТИ НОВИНА
Кадри от дрон: Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча
Автор: Стойчо Генов 15:30Коментари (0)1143
© Plovdiv24.bg
Строящата се в момента централна трибуна на стадион "Локомотив" продължава да расте бавно, но сигурно, предаде репортер на Plovdiv24.bg. След като бе налята бетонната плоча на кота 0, бяха иградени първите 5 реда на съоръжението.

Днес се наливаше бетон на кота 4,55. Това е нивото на бъдещите помещения от първия етаж.

Според условието на обществената поръчка изгрождането на трибуната, заедно с вертикалната планировка тряба да приключи до края на календарната 2026 година.

Днес продължи работата по полагането на плочките зад южната трибуна. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика.

Гледайте в прикаченото видео как се работеше на стадион "Локомотив" днес, 22 октомври!

