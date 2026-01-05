© Plovdiv24.bg виж галерията Бетон се лее на стадион "Локомотив" в първия работен ден на 2026 година, показа дронът на Plovdiv24.bg. Строящата се в момента централна трибуна продължава да расте, а днес се наливаше плочата на четвъртото ниво, като половината от нея вече е готова.



В завършен вид съоръжението ще е на 5 нива, като на последните две ще са оформени т.нар. скай боксове.



Вече е излят бетонът на първите няколко реда на централната трибуна, а по проект те ще са общо 18.



Гледайте в прикаченото видео докъде е стигнал строежът на централната трибуна на стадион "Локомотив" днес, 5 януари 2026 година!



