Кадри от дрон: Наливат плочата на четвъртото ниво на централната трибуна на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 15:22
© Plovdiv24.bg
Бетон се лее на стадион "Локомотив" в първия работен ден на 2026 година, показа дронът на Plovdiv24.bg. Строящата се в момента централна трибуна продължава да расте, а днес се наливаше плочата на четвъртото ниво, като половината от нея вече е готова.

В завършен вид съоръжението ще е на 5 нива, като на последните две ще са оформени т.нар. скай боксове.

Вече е излят бетонът на първите няколко реда на централната трибуна, а по проект те ще са общо 18.

Гледайте в прикаченото видео докъде е стигнал строежът на централната трибуна на стадион "Локомотив" днес, 5 януари 2026 година!

