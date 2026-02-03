ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът инспектира "Лаута": До края на месеца изливат последната бетонна плоча
Автор: Стойчо Генов 12:36Коментари (1)1005
©
виж галерията
Община Пловдив потвърди новината на Plovdiv24.bg за избора на изпълнител на обществената поръчка за осветлението на стадион "Локомотив".

Предвижда се фирма "Рудин“ ООД да монтира прожекторите по козирките на новоизградените трибуни, като осветлението трябва да отговаря на изискванията на УЕФА за категория “А".

В същото време кметът Костадин Димитров инспектира днес строителството на централната трибуна.

Ето какво информираха по темата от Община Пловдив:

Напредва и строителството на централната трибуна на стадиона. В това се увери кметът Костадин Димитров при последната си проверка на хода на строителните дейности, които са ключов етап от цялостното обновяване на спортното съоръжение.

В инспекцията участваха още заместник-кметовете Иван Стоянов и Хакъ Сакъбов, председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов, както и Христо Томов, представител на консорциума изпълнител.

Вече е излята четвъртата бетонна плоча, като при благоприятни метеорологични условия до края на месеца предстои полагането и на последната. Централната трибуна ще разполага с редица функционални пространства, сред които зали за медиите, телевизионни студиа и обслужващи помещения.

Проектът предвижда и последващи дейности по подобряване и обновяване на цялостната инфраструктура на стадион "Локомотив“, с цел съоръжението да отговаря на съвременните изисквания за спортни и футболни събития.

Обектът се изгражда с държавно финансиране, а изпълнител е консорциум ДЗЗД "Домът на Локомотив“.
Прекрасните новини за нашия дом продължават с пълна сила. Да благодарим на Господ, че ще имаме най-красивия стадион в България!
