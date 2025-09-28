ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известна ферма за патици отново е обявена за разпродажба, искат 300 000 по-малко
Сумите обявени за тях са над 262 000 лева за първия, 347 000 лева за втория и 60 000 лева за третия обект или общо близо 670 000. В сравнение с предишната продажба сумата беше 982 720 лева.
Първата ферма е за 9000 броя птици. На място има масивна стопанска сграда със застроена площ по скица от 1 532 кв.м.
За 20 000 патки пък е предназначена втората ферма, застроената площ е 1 543.43 кв.м. В третия имот има 5 броя силажни ями със застроена площ 3468 кв.м.
Имотите са собственост на длъжник по изпълнително дело - “МИЗ" ООД. Върхи терените има и наложени тежести заради неплатени ипотеки.
Продажбите са от 15 септември до 15 октомври. Задатъкът е 10 % от първоначално обявената продажна цена. Новите собственици, ако има такива, ще бъдат обявени на 16 октомври.
