Българските Военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в провеждането на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“.

На вниманието на гражданите и гостите на града от ВВС предоставят дните и времевите прозорци за полети в периода от 1 юни до 6 юни 2026 г. в град Пловдив, както следва:

Днес, 1 юни

На 01.06.2026 г. между 18:00 ч. и 19:00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL "Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба "Военна полиция“.

На 03.06.2026 г.:

От 08:00 ч. до 09:00 ч. един вертолет AS 532 AL "Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи пребазиране с кацане на територията на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ на изложението.

От 11:00 ч. до 12:00 ч. два многоцелеви F-16 Block 70 от 3-та авиационна база – Граф Игнатиево ще прелетят над района на Международен панаир Пловдив и централната част на града.

От 17:00 ч. до 19:00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL "Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят до района на Международен панаир Пловдив на малка височина и ще демонстрират способности съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба "Военна полиция“.

На 04.06.2026 г. и 05.06.2026 г.:

Във времето от 9:00 ч. до 10:00 ч. един вертолет AS 532 AL "Кугар" от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи прелитане на малка височина над Пловдив с кацане в района на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ.