Индустриален форум на тема "Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема“ ще се проведе на 4 юни 2026 г. от 10:00 до 13:00 ч. в зала "България“ на Конгресния център в Международен панаир Пловдив. Събитието е част от програмата на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“, което ще се състои в периода 3–6 юни 2026 г.

Форумът се организира съвместно от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат новите европейски програми и инициативи в областта на отбраната, сред които "ReArm Europe/Готовност 2030“, SAFE, EDIP и EDF, както и възможностите за участие на българската отбранителна индустрия в европейски и съюзнически програми за изграждане на капацитет.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени още темите, свързани с иновациите, технологичното развитие и устойчивостта на веригите за доставки, включително ролята на малките и средните предприятия, start-up и dual-use компаниите и връзката с научноизследователската и развойна дейност. Сред акцентите са и перспективите за индустриално сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО.

В дискусиите ще се включат представители на трите министерства, НАТО, Генерална дирекция "Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия, българската отбранителна индустрия, високотехнологични и стартъп компании, както и представители на научната и академичната общност.

Организаторите посочват, че в условията на динамично развиваща се среда за сигурност и създаването на нови европейски програми и инициативи в отбраната, изграждането на отбранителни способности във взаимодействие с широка индустриална екосистема, индустриалният суверенитет и технологичните иновации се утвърждават като ключов приоритет за Европейския съюз и НАТО.

Според тях форумът ще предостави възможност за стратегически диалог, обмен на експертиза и установяване на партньорства между институции, индустрия и научноизследователски организации в контекста на нарастващите изисквания към европейската отбранителна технологична и индустриална база.

Индустриалният форум вече се утвърждава като водеща национална платформа за взаимодействие между публичния сектор, индустрията и научната общност по темите за сигурността, отбраната, иновациите и технологичното развитие.

Участието в събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация до 2 юни 2026 г. на този линк.