© Апелативната прокуратура в Пловдив вече има нов шеф, а именно прокурорът от Върховната касационна прокуратура Тихомир Стоев.



Той беше избран единодушно от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след като четири месеца изпълняваше длъжността временно.



Стоев е определян като "дялан камък“ от колегите си, а зад гърба си има сериозен професионален път.



Завършил е "Право“ във Висшия институт на МВР през 1993 г., а по-късно придобива и магистратура по психология във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий“. Кариерата му в съдебната система започва през 1994 г. като следовател в Горна Оряховица, след което работи в следствената служба във Велико Търново. През 2010 г. преминава в ДАНС като главен експерт в специализираната дирекция "Корупция“. Четири години по-късно се връща в прокуратурата – първо в Апелативната специализирана прокуратура, а от 2022 г. е част от ВКП.



Въпреки че досега не е заемал административен пост, Стоев заяви, че опитът не се измерва само с длъжности.



Относно това, че не е работил в пловдивския апелативен район, той подчерта, че приема това като плюс, а не минус:



"Това ми дава шанс за независим прочит на всичко постигнато и на проблемите. Мога свободно да запазя доброто, да надградя, а там, където има слабости – да коригирам. Нямам местни зависимости или обвързаности и ще бъда напълно свободен в избора на правилните хора.“