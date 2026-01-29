ИЗПРАТИ НОВИНА
Решиха: Правят нов учебен корпус в двора на СУ "Св. Паисий Хилендарски"
Автор: Диана Бикова 12:56Коментари (0)527
©
На ръба, само с един глас повече от необходимото квалифицирано мнозинство от 2/3 или 34 гласа, пловдивските общински съветници дадоха разрешение да се възложи проектирането и изграждането на нов учебен корпус в двора на СУ "Св. Паисий Хилендарски". По точката, внесена за разглеждане в извънреден порядък,  нямаше нито едно изказване и предложението беше прието с 35 гласа "за", нито един "против", но 8 "въздържал се", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Съобразно действащия ПУП е предвидено застрояване при спазване на устройствени показатели: височина 15 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 1.2, озеленяване минимум 20%. 

Директорът на СУ "Св. Паисий Хилендарски" уведомява общинската администрация, че училището е класирано в Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, по МОДУЛ 2 "Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи на Министерството на образованието и науката за реализиране на проект "Пристрояване и реконструкция на сграда в учебен комплекс СУ "Св. Паисий Хилендарски“.

Основният мотив за включването на училището в Програмата е СУ "Свети Паисий Хилендарски“ в Пловдив да премине на едносменен режим на обучение и да може да приеме по-голям брой ученици. Към настоящия момент учебните занятия се провеждат на двусменен режим. 

В последните 4 учебни години план приемът в училището е намален от 49 на 38 паралелки, за да се намали натовареността на учебните помещения. Броят на учениците намалял от 1180 ученика преди 4 години на 941 за 2023/24 г., при наличие на отлична спортна база, добри възможности за столово хранене на всички ученици в начален етап при едносменен режим.

В ПИРО - Пловдив от 2022 г. е предвиден строеж на нов корпус с 10 класни стаи в двора на СУ "Св. Паисий Хилендарски“. Потвърдена е необходимостта от инвестиции, за да се премине на едносменен режим на обучение. Именно по тези причини, през 2023 година училището е одобрено по посочената програма на Министерството на образованието за надстрояване на съществуващите сгради с общ бюджет на проекта 2 944 682,64 лв. с ДДС. По проекта се е предвиждало надстрояване на съществуващата сграда чрез изграждане на четвърти етаж и на още три етажа над физкултурен салон и топла връзка. 

Преди откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, са извършени множество проучвания и обследвания, в резултат на които се оказва, че триетажната сграда, върху която е предвидено надстрояването на четвърти етаж, не отговаря на изискванията на съвременното строителство. Същото се отнася за физкултурния салон и за сградата, която представлява топла връзка между основната сграда и физкултурния салон. 

При тази ситуация, Министерството на образованието, дава разрешение разширяването на материално-техническата база за осигуряването на допълнителни класни стаи да се извърши чрез пристрояване към съществуващия основен корпус на училището. Изграждането на нова допълнителна постройка в двора на училището значително ще намали свободното пространство, което  е облагородено чрез изграждане на съвременни спортни площадки за нуждите на учениците.

С оглед на това е целесъобразно да се извърши събаряне на съществуващия физкултурен салон и топлата връзка с основната сграда, като на тяхно място се изградят нов учебен корпус на четири етажа, актова зала и нов физкултурен салон с обща разгърната застроена площ до 3600 кв. м, при спазване на параметрите за застрояване по Подробен устройствен план. 

Съществуващият физкултурен салон е в незадоволително техническо състояние, като са налице множество пропуквания по външните ограждащи стени, както и съществени пропадания в подовата плоча. В случай, че салонът не бъде изграден във връзка с настоящата програма, същият ще има спешна нужда от конструктивно укрепване и основен ремонт в най-кратък срок, се казва в материалите към предложението.

Реализирането на пристрояването ще осигури изграждането на нови 24 класни стаи, актова зала и физкултурен салон.








Статистика: