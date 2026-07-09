Силна буря нанесе материални щети в Стара Загора, предизвиквайки падане на дървета, прекъсване на тролейбусната мрежа и затлачване на отводнителните шахти. Общинските аварийни служби са мобилизирани за денонощна работа, като до момента няма данни за пострадали граждани.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обяви в официалния си профил във Facebook, че дежурните екипи ще работят през цялата нощ за ликвидиране на последствията от бурята. Поради паднало дърво върху пътното платно временно е затворена за движение ул. "Гурко“ в участъка при кръстовището с ул. "Парчевич“. Администрацията уверява, че абсолютно всички постъпили сигнали се обработват своевременно.

Към момента общинските структури са поели обработката на над 40 сигнала. По официални данни на местната власт са регистрирани девет сигнала за паднали изкоренени дървета и 14 за пречупени клони. Стихията е засегнала четири автомобила, като при един от тях са нанесени по-сериозни материални повреди, изразяващи се в счупено предно стъкло. Силният вятър е станал причина и за две прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт, а паднало дърво временно е затруднило преминаването по пътя в посока село Маджерито.

Над 30 служители от отдел "Инспекторат“, звено "Озеленяване“ и други общински звена са разпределени на различни точки в града. В спасителните операции са включени и две специализирани вишки за обезопасяване и премахване на опасни високи клони. Основните усилия в часовете след пороя са насочени към спешното отпушване и отводняване на шахтите, които са затлачени от наноси и паднали листа, донесени от проливния дъжд.

Към настоящия момент в Стара Загора няма изцяло затворени улици или републикански пътища, а опасните клони са напълно обезопасени. Работата на терен ще продължи и през утрешния ден, като предстои пълно почистване на наносите и извозване на останалите дървета и клони, които не пречат на свободното движение.