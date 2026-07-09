След сравнително по-хладното начало на юли, прогнозите сочат, че от средата на месеца над България и Балканите ще се установи значително по-горещо време с температури, достигащи на много места до 38–40°C. Веднага след пика на жегите обаче се очаква преминаването на активна фронтална зона, която рязко ще повиши нестабилността в атмосферата.

За предстоящата сериозна динамика в синоптичната обстановка в страната информират от meteobalkans.com. Според текущите метеорологични модели, бързото повишение на температурите ще започне след 15 юли, като най-сериозната и интензивна гореща вълна ще обхване територията на страната в периода между 20 и 24 юли.

Екстремни жеги и приближаване на атмосферен фронт

Въпреки очакваните екстремни летни жеги, България вероятно ще остане в непосредствена близост до активна фронтална зона, чието преминаване през страната се прогнозира веднага след 24 юли. Именно това географско разположение ще създаде сериозни предпоставки атмосферата бързо да стане нестабилна, като процесите ще се проявяват най-осезаемо през следобедните и вечерните часове. Комбинацията между силното термично нагряване на земната повърхност и приближаващия атмосферен фронт ще катализира процесите в средата.

Риск от мощни гръмотевични бури и градушки

Очакваното взаимодействие между горещия въздух и фронта може да доведе до развитието на мощна купесто-дъждовна облачност, силни гръмотевични бури и локални интензивни валежи. Синоптичните модели не изключват и възможността за формиране на мезоконвективни системи (MCS), които да преминат директно през части от България или в непосредствена близост до нейните граници. Тези системи носят допълнителен риск от силни пориви на вятъра, проливни дъждове и градушки.

Макар че представената средносрочна прогноза подлежи на допълнително уточняване и детайлизиране през следващите дни, към настоящия момент математическите модели ясно очертават период с екстремни горещини, последван от повишена вероятност за опасни летни гръмотевични бури в самия край на юли.