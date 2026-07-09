Днес преди обяд в югоизточните райони на страната все още ще има валежи, докато в Западна и Централна Северна България времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче се очаква развитие на купеса и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе превалявания и гръмотевици главно в южните и източните райони, като има условия и за градушки.

Северозападният вятър ще отслабне, а в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен. Максималните температури в страната ще се задържат между 26° и 31°, а в София термометрите ще отчетат около 26°.

Времето в планините

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 11°.

Времето по Черноморието

Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.