След години, в които звездата на Би Ти Ви Юксел Кадриев пазеше личния си живот далеч от публичното пространство, напоследък изглежда по-влюбен от всякога до младата си половинка Венцислава. А според упорити слухове в светските среди красавицата вече искала да стане и майка.
Близки до двойката разкриват, че темата все по-често присъствала в разговорите им, особено след последното им пътуване до Гърция. Южната ни съседка отдавна е любимо място на двамата, но този път посещението им не било само романтична почивка. Според мълвата Юксел и Венцислава обикаляли различни крайморски локации, тъй като вече обмисляли подготовка за сватба. Говори се, че двамата искали церемония край морето, далеч от шумотевицата и любопитните погледи.
Въпреки немалката възрастова разлика помежду им отношенията им ставали все по-сериозни. Венцислава била напълно готова за семейство и не криела, че мечтае за дете.
Самият Кадриев вече има опит като баща. Неговата дъщеря Габриела е от брака му с оперната певица Бонка Георгиева-Ласо. След развода именно Юксел получава родителските права и отглежда дъщеря си основно сам. Днес Габриела е вече голяма и самостоятелна жена, която стои далеч от светския шум и рядко се появява публично.
Юксел и Венцислава продължават да пазят връзката си максимално далеч от прожекторите. Миналата седмица обаче направиха изключение и публикуваха общ кадър в социалните мрежи, с който на практика потвърдиха колко силни са чувствата помежду им.
Младата красавица е дизайнер и има свой собствен бранд за луксозни корсети "Венее“ от фина дубайска дантела, които продава през социалните мрежи, пише "Хотарена".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!