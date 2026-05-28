Стефан Михайлов Димитров е известен български композитор, поп певец и телевизионен продуцент, автор на поп и филмова музика. Съпруг е на певицата Богдана Карадочева. През 1972 г. завършва Теоретичния факултет на БДК. Член на СБК. Роден е на 28 май 1949 година в София.

Първата му композиция "Пея, защото искам, ако не искате – не слушайте“ е създадена по стихове на поетесата Блага Димитрова. Основател и музикален ръководител е на театър "4+4“.

От 1972 г. пее във вокална група "Студио В“. От същата година датира и първият запис на негова песен – "Тайни“ (изп. Емилия Маркова). След 1976 г. се утвърждава между водещите композитори в българската забавна музика с мелодични, актуални песни, които имат национален облик. Активно работи и като аранжьор за ЕО на БТР и различни групи. Популярни са и дуетите му с Богдана Карадочева ("Остаряваме бавно“, "Следобедна песничка“, "Безнадежден случай“). За текстовете на своите песни сътрудничи с Михаил Белчев, Миряна Башева, Маргарита Петкова.

Между наградените му песни са: "Ладо ле“ (т. Захари Петров, изп. "Тоника“) – I награда – 1976 г., "Нека да е лято“ (т. Миряна Башева, изп. "Тоника“) – II награда – 1977; "По първи петли“ – (т. Михаил Белчев, изп. Васил Найденов) – II награда – 1980; "Моя любов“ (т. Михаил Белчев, изп. "Домино“) – I награда – 1985 г. – всички на фестивала "Златният Орфей“. На радиоконкурса "Пролет“ първа награда печели "Пролетна умора“ (т. Миряна Башева, изп. Братя Аргирови).

Автор е на песента "Да бъде ден“ (т. Михаил Белчев, изп. сборна формация), с която е ознаменувано основаването на Дружеството на българските естрадни изпълнители през 1985 г. За музиката на тази песен е удостоен със специалната награда на ЦК на ДКМС – 1986 [2].

Димитров е композитор на поп песни, някои от които са се превърнали в шлагери: "Нека да е лято“, "Дано“, "Всичко ми е наред“, "По първи петли“, "Сбогом, моя любов“, "И замириса на море", "Събота късен следобед", "Там". Работи като щатен аранжор в Биг бенда на БНР, композира оркестрови пиеси ("Подарък за оркестър“), музика за тв спектакли ("Рожденият ден на инфантата“), театрална и филмова музика ("Зелените поля...“, "След края на света“, "Съдията“, "Патилата на Спас и Нели“, "Фатална нежност“. През 80-те работи с група "Вариант Б“ и "Домино“. Известен е с дуетите си с Богдана Карадочева, както и със сътрудничеството си с Васил Найденов, Емил Димитров, Лили Иванова, работил е и с "Тоника“.

Работи в Обединение "Музика“ и Българското радио до 1992 година, когато става директор на Канал 1 на БНТ. През 1996 – 1997 г. е генерален директор на Нова телевизия, през 1997 г. – генерален директор на БНТ. До 2001 г. е бил изпълнителен директор на Нова телевизия. Членувал в Съвета за електронни медии.

Автор е на телевизионните предавания "Екип 4“, "Форум“ и "Преди новините“ по БНТ, а също и на "В 3 минути“, "На 4 очи“ и "Открито студио“ по Нова телевизия. Стефан Димитров създава почти всички песни за популярното актьорско трио "НЛО“.

През 2010 г. е издадена антологията "Колекция Стефан Димитров“, състояща се от 14 компактдиска на Стефан Димитров, съдържащи всичките му песни.

От 2010 г. до 2016 г. Стефан Димитров е директор на Програма "Христо Ботев“ на БНР.