Дъщерята на Мадлен и Нидал Алгафари, Александра, официално е сключила брак със своя дългогодишен партньор Тодор. Щастливото събитие се е състояло на 24 май по време на изискано тържество в гориста местност в покрайнините на София, информира Plovdiv24.bg.
Детайли около събитието и визията на младоженците
Церемонията е била организирана сред природата, под открито небе и в присъствието на най-близкия кръг от приятели и роднини на двойката.Хиляди блещукащи светлини сред дърветата са допълвали декора. Булката Александра е била с класическа бяла рокля с паднали рамене, съчетана с блестящи обувки. Младоженецът Тодор е заложил на модерен зелен костюм, чийто цвят е специално избран, за да пасва на горската тематика на сватбата.
Вълнението на известното семейство
По традиция булката е била съпроводена до олтара от своя баща – известния режисьор и бивш изпълнителен директор на БНТ Нидал Алгафари. Заедно със съпругата си, популярната психотерапевтка Мадлен Алгафари, те споделиха гордостта от щастливото събитие. Семейството има и по-голям син – Николай, който наскоро ги дари с внучка на име Амая.
klatqnared
преди 36 мин.
По традиция, чия традиция? Американската? В България традицията е друга. И този пич какво има на главата, на чоки прилича, опашчица. Неможа ли да се подсриже прилично?
