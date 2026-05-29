Популярната светска двойка Николета Лозанова и Николай Михайлов окончателно започва нов етап от живота си извън пределите на България. След месеци на спекулации в медийното пространство, вече е известна локацията, където семейството планира да се установи трайно. Двамата са инвестирали в луксозен имот в Италия, чиято стойност според запознати надхвърля 2 милиона евро, информира Plovdiv24.bg.

Лукс, дискретност и класическа архитектура

От снимките, които Николета публикува в социалната мрежа се вижда, че новата резиденция на звездното семейство е разположена сред живописен италиански пейзаж, изолиран от градския шум и папараците. Имението разполага с: огромен двор с просторни градини; дълга алея, обградена от вековни кипариси; водно съоръжение, което опасва голяма част от фасадата; класически тоскански стил с естествен камък, високи арки и земни цветове.

Италия става основна база за семейството

Имотът в момента преминава през финални довършителни дейности и ремонти. Веднага след приключването им, двойката планира да прекарва по-голямата част от годината там.

Макар Лозанова и Михайлов да запазват своите недвижими имоти в България, купуването на извънградската резиденция в Тоскана бележи официалното преместване на бизнеса и личния им живот към Южна Европа. Този тип затворени и дискретни имения се превърнаха в основен тренд сред заможните европейци, търсещи максимална сигурност и уединение.