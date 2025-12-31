ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви
"Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви", написа тя с типичното си чувство за хумор, като новината веднага предизвика вълна от реакции и поздравления.
Щастливото съобщение идва само месеци след тежък период в живота ѝ.
Припомняме, че през април тази година Мари разкри, че след раждането на дъщеричката си Лора през 2024 г. ѝ е била поставена диагноза рак. Тогава тя откровено сподели, че най-големият ѝ страх не е бил самото заболяване, а мисълта дали ще има възможност да види как детето ѝ расте.
