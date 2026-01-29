© Plovdiv24.bg виж галерията Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов извърши инспекция на ремонта на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Към момента конструкцията на сградата е изцяло завършена, като се очаква вътрешният ремонт да приключи през февруари. За реставрацията на интериора са ангажирани специалисти-реставратори, а ремонтът на дворното пространство е планиран за летните месеци.



"Към днешна дата можем да се похвалим, че сградата има напълно нови носещи дървени конструкции. В момента се ремонтира цялата ОВК система“, заяви кметът на район "Централен“ Георги Стаменов.



По думите му старата парна инсталация е напълно премахната, а в момента се монтират касетите на новата климатична система. Тя ще позволява както отопление през зимата, така и охлаждане през летните месеци чрез чилъри.



"Новата система ще осигури необходимия комфорт в цялото училище. Вече няма да виждаме деца, надвесени по первазите на отворени прозорци“, подчерта Стаменов.



Чилърите ще бъдат разположени на таванското ниво, като от тях ще се спуска тръбна разводка до първия етаж. Само там конвекторите ще бъдат монтирани подово, поради недостатъчна височина на помещенията. Значителна част от носещата таванна конструкция вече е изградена, а в момента тече процес по окабеляване.



Кметът увери, че строителите работят в максимално кратки срокове, но подчерта, че компромис със сигурността не е допустим.



"Нямаше как да си затворим очите и да запазим изгнила носеща конструкция само за да спазим срокове. Най-важно е здравето на децата и учителите“, заяви той, като допълни, че на този етап средствата за ремонта са осигурени.



"Мисля, че аз съм ви достатъчен", отвърна Стаменов дали той е единственият човек от управата на града, който носи отговорност за обекта.



Мащабният ремонт на емблематичната сграда, паметник на културата и дом на едно от най-старите училища в страната, започна на 5 юни миналата година. Реставрацията се извършва по проект, одобрен от НИНКН. Още преди Коледа е била подменена изцяло носещата конструкция с греди, произведени в Австрия и обработени по специална технология. Всички дървени елементи са допълнително импрегнирани и двустранно защитени с противопожарен гипсокартон, съгласно изискванията на пожарната.



