|ЧСИ продава брутално потрошено BMW от смъртоносна катастрофа до Пловдив
Припомняме, че Петър Маринашки е осъден на 5 години лишаване от свобода за това, че на 11 ноември 2020 г. при управление на лек автомобил в района на село Кадиево, област Пловдив, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на Тодор Бараков и Виктор Василев, както и средна телесна повреда на Николай Лиско. Деянието е извършено след употреба на наркотични вещества – марихуана.
Присъдата на Окръжен съд – Пловдив бе потвърдена от Апелативен съд – Пловдив и Върховния касационен съд. Петър Маринашки е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от осем години, което наказание също е приведено в изпълнение.
Публичният търг на автомобила ще се извърши от 23 януари до 24 февруари. Нов собственик едва ли би се намерил, тъй като от това кола повече не става.
