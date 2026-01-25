© виж галерията Частен съдебен изпълнител Петко Илиев продава чрез публичен търг размазано от катастрофа БМВ, собственост на Петър Маринашки, информира Plovdiv24.bg. 713 € е търсената цена, като по колата има толкова сериозни щети, че едва ли някой ще се ангажира да купува въпросното возило. Като добавим, че е участвало и в катастрофа, завършила със смърт на двама млади мъже, едва ли някой шофьор ще се навие да я купи.



Припомняме, че Петър Маринашки е осъден на 5 години лишаване от свобода за това, че на 11 ноември 2020 г. при управление на лек автомобил в района на село Кадиево, област Пловдив, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на Тодор Бараков и Виктор Василев, както и средна телесна повреда на Николай Лиско. Деянието е извършено след употреба на наркотични вещества – марихуана.



Присъдата на Окръжен съд – Пловдив бе потвърдена от Апелативен съд – Пловдив и Върховния касационен съд. Петър Маринашки е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от осем години, което наказание също е приведено в изпълнение.



Публичният търг на автомобила ще се извърши от 23 януари до 24 февруари. Нов собственик едва ли би се намерил, тъй като от това кола повече не става.