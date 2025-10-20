6 години затвор за шофьора, убил семейство на АМ "Тракия"

© Загиналото семейство Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, наложи на подсъдимия по НОХД №2053/2025 г.– Иса Йълдъръм наказание в размер на 6 години лишаване от свобода при първоначален общ режим.



Подсъдимият призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, и изрази съжаление за случилото се. Размерът на така наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на 9 години, а след редуцирането с 1/3 е определен в размер на 6 години, съгласно чл.58а ал.1 от НК.



Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия Иса Йълдъръм от право да управлява МПС за срок от 7 години.



Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 13.07.2025 г. на автомагистрала "Тракия“, км 148+00, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил "Фолксваген Тоуран“ с белгийски регистрационен номер, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на Н. З. и Б. П. – престъпление по чл. 343 ал.3 пр.5 б. Б пр.1 вр. ал.1 б. В вр. чл. 342 ал.1 пр. 3 от НК.



Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.