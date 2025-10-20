ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Шофьорът, убил двама на магистралата край Пловдив, не можа да спре сълзите си
Автор: Ивет Калчишкова 17:54Коментари (0)329
© Plovdiv24.bg
"Дълбоко съжалявам. Извинявам се на близките на загиналите. Ще приема справедливата Ви присъда. Виждам се с психолог в ареста. Имам 4 деца, за които да се грижа, когато съм далеч от тях. Моля Ви за домашен арест и минимална присъда", каза пред съда днес Иса Йълдъръм, който уби двама българи на магистрала "Тракия" през лятото,предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той бе изключително емоционален и не можеше да спре сълзите си. 

Мъжът получи 6-годишна ефективна присъда, а книжката му бе отнета за срок от 7 години. Това се случи, след като в залата днес Иса се призна за виновен и прие всички обстоятелства, описани в обвинителния акт, така наказанието му се редуцира с 1/3. 

Тежкият пътен инцидент с две жертви стана на 15 юли около 9.20 чaca. В автомобила с белгийска регистрация, управляван от Иса, са пътували трите му деца и негов приятел. Водачът губи контрол над колата си и блъска в аварийната лента автомобил с българска регистрация, от който загинаха на място семейство от Перник, спрели в лентата заради спукана гума.

Според прокуратурата причината за произшествието е преумора и заспиване след дълго пътуване без почивка от Белгия през България за Турция.

От своя страна представителят й пожела балансирано ефективно наказание за мъжа при първоначален общ режим. Адвокатът на пострадалото семейство счете, че Иса трябва да получи наказание от 10 години лишаване от свобода. 

Защитникът на Иса сподели, че клиентът й иска да изтърпи присъдата си в Кралство Белгия, защито той е негов поданник. По думите й Иса е с лабилна психика. 

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 5
20.10.2025 6 години затвор за шофьора, убил семейство на АМ "Тракия"
24.07.2025 Иса, убил двама на АМ "Тракия": Мечтата ми беше да отида до Турция, да си почина и да се прибера в Белгия
16.07.2025 Задържаха под стража турския гражданин, който уби двама в аварийната лента на АМ "Тракия"
14.07.2025 Семейство от Перник са убитите в аварийната лента на "Тракия", отивали на
море
13.07.2025 Трагедия на АМ "Тракия": Двама загинали и пострадало дете при катастрофа с чужд автомобил






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама...
15:02 / 20.10.2025
Два автомобила на жандармерията си тръгнаха от община Пловдив
13:12 / 20.10.2025
6 години затвор за шофьора, убил семейство на АМ "Тракия"
13:00 / 20.10.2025
Ето го проекта, заради който Европрокуратурата разследва община П...
11:39 / 20.10.2025
График за почистване на дъждоприемни шахти от 20 до 24 октомври в...
11:30 / 20.10.2025
Европрокуратурата разследва договор за ремонт на сградата на "Чис...
11:22 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблеми за шофьори и пешеходци по "Пещерско шосе"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: