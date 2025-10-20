ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорът, убил двама на магистралата край Пловдив, не можа да спре сълзите си
Мъжът получи 6-годишна ефективна присъда, а книжката му бе отнета за срок от 7 години. Това се случи, след като в залата днес Иса се призна за виновен и прие всички обстоятелства, описани в обвинителния акт, така наказанието му се редуцира с 1/3.
Тежкият пътен инцидент с две жертви стана на 15 юли около 9.20 чaca. В автомобила с белгийска регистрация, управляван от Иса, са пътували трите му деца и негов приятел. Водачът губи контрол над колата си и блъска в аварийната лента автомобил с българска регистрация, от който загинаха на място семейство от Перник, спрели в лентата заради спукана гума.
Според прокуратурата причината за произшествието е преумора и заспиване след дълго пътуване без почивка от Белгия през България за Турция.
От своя страна представителят й пожела балансирано ефективно наказание за мъжа при първоначален общ режим. Адвокатът на пострадалото семейство счете, че Иса трябва да получи наказание от 10 години лишаване от свобода.
Защитникът на Иса сподели, че клиентът й иска да изтърпи присъдата си в Кралство Белгия, защито той е негов поданник. По думите й Иса е с лабилна психика.
Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.
