ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Скандалът в Общината се разраства: Експерти напускат Стоянов и Сакъбов, Темелков ги иска
Писмена оставка в деловодството е подала и директорът на ОП "Чистота" Десислава Георгиева.
Първата е в ресора на заместник-кмета Хакъ Сакъбов, а втората е при Иван Стоянов. Важното и същественото тук е, че при обявяването на новината за тяхното напускане трети зам.-кмет от екипа на кмета Костадин Димитров - Владимир Темелков е оценил техният професионализъм и ги покани в неговия ресор.
Ето какво написа той в своята фейсбук страница:
За силен Пловдив са нужни силни хора – Плачкова и Георгиева са добре дошли в моя екип
Познавам Христина Плачкова и Десислава Георгиева като отдадени професионалисти – хора с енергия, знания и желание да решават проблемите. Такива качества са нужни на Пловдив и трябва да бъдат запазени.
Заявявам публично – за такива специалисти винаги ще има място в моя екип и в проектите, за които отговарям. Вярвам, че когато става дума за Пловдив, различията отстъпват пред професионализма.
Ще продължа да настоявам хората и техните нужди да са в центъра на решенията – от модерни училища и детски градини до чиста и поддържана градска среда. Всеки лев за подобряване на условията е безценен.
Пловдив има нужда от силни професионалисти. Аз съм готов да работя с тях.
Владимир Темелков
Зам.-кмет на Пловдив
"Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“
Припомняме, че наскоро самият Темелков бе депозирал своята оставка, като след разговори с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, я оттегли и продължава да е част от екипа на Костадин Димитров.
Думите на Владимир Темелков потвърждават информацията на Plovdiv24.bg за това, че има подадени оставки. Ако публично те не бъдат оповестени, това означава, че заявленията са оттеглени под натиск.
Проблемите обаче в комуникацията между тях са явни, след като един заместник-кмет иска "проблемите" за други заместник-кметове служители.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
16:54 / 30.09.2025
Как успяха да се ударят точно на това място в Пловдив?
16:17 / 30.09.2025
Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
15:21 / 30.09.2025
Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
14:58 / 30.09.2025
Изгорялата кола в Пловдив е пламнала след рискови маневри от 16-г...
12:50 / 30.09.2025
Пловдив №1 по финансиране за култура
12:15 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS