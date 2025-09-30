ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Скандалът в Общината се разраства: Експерти напускат Стоянов и Сакъбов, Темелков ги иска
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:54Коментари (0)2449
©
Както Plovdiv24.bg  първи съобщи високите етажи на община Пловдив бяха разтърсена от оставки. Промяна има в строителната дирекция, където Христина Плачкова, директор дирекция "Строителство и инвестиции" изкара едва 6 месеца на поста и подаде оставка.

Писмена оставка в деловодството е подала и директорът на ОП "Чистота" Десислава Георгиева

Първата е в ресора на заместник-кмета Хакъ Сакъбов, а втората е при Иван Стоянов. Важното и същественото тук е, че при обявяването на новината за тяхното напускане трети зам.-кмет от екипа на кмета Костадин Димитров - Владимир Темелков е оценил техният професионализъм и ги покани в неговия ресор.

Ето какво написа той в своята фейсбук страница:

За силен Пловдив са нужни силни хора – Плачкова и Георгиева са добре дошли в моя екип

Познавам Христина Плачкова и Десислава Георгиева като отдадени професионалисти – хора с енергия, знания и желание да решават проблемите. Такива качества са нужни на Пловдив и трябва да бъдат запазени.

Заявявам публично – за такива специалисти винаги ще има място в моя екип и в проектите, за които отговарям. Вярвам, че когато става дума за Пловдив, различията отстъпват пред професионализма.

Ще продължа да настоявам хората и техните нужди да са в центъра на решенията – от модерни училища и детски градини до чиста и поддържана градска среда. Всеки лев за подобряване на условията е безценен.

Пловдив има нужда от силни професионалисти. Аз съм готов да работя с тях.

Владимир Темелков

Зам.-кмет на Пловдив

"Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“

Припомняме, че наскоро самият Темелков бе депозирал своята оставка, като след разговори с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, я оттегли и продължава да е част от екипа на Костадин Димитров.

Думите на Владимир Темелков потвърждават информацията на Plovdiv24.bg за това, че има подадени оставки. Ако публично те не бъдат оповестени, това означава, че заявленията са оттеглени под натиск.

Проблемите обаче в комуникацията между тях са явни, след като един заместник-кмет иска "проблемите" за други заместник-кметове служители.


Още по темата: общо новини по темата: 16
30.09.2025 Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
10.05.2025 Окончателно Пловдив остава с един заместник-кмет по-малко
15.03.2025 Общински съветник от ПП-ДБ с въпрос към кмета: Има ли реална борба с вандализма в Пловдив?
14.03.2025 Кмете, казаха ли ти го – смелост! Ако не – чао. Милост за Пловдив!
10.03.2025 Кметът Костадин Димитров уволни заместник-кмета Женя Петкова
07.03.2025 Ще позволи ли "тухлата" Иван Стоянов да се сложи ред във финансите на
Пловдив?
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
16:54 / 30.09.2025
Как успяха да се ударят точно на това място в Пловдив?
16:17 / 30.09.2025
Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
15:21 / 30.09.2025
Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
14:58 / 30.09.2025
Изгорялата кола в Пловдив е пламнала след рискови маневри от 16-г...
12:50 / 30.09.2025
Пловдив №1 по финансиране за култура
12:15 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трусове в Община Пловдив
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: