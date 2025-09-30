ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
Според ексклузивната информация, с която разполагаме, оставка е подала директорката на ОП "Чистота" Десислава Георгиева, заради потресаващото в последно време състояние на почистването или по-скоро непочистване в абсолютно всички райони на града и несправяне със сметоизвозването на боклука.
Plovdiv24.bg обстойно информира читателите си за състоянието на почистването на боклуците в града. Ежедневно е редакцията ни валят сигнали заради преливащи контейнери и мръсотия по улици и тротоари, които се превръщат в минисметища по кварталните зони.
Втората оставка, която е хвърлена днес, е на директорката на общинското предприятие "Градини и паркове" Радина Андреева, която беше назначена на поста на 25 август и едва успя да докара месец директорска заплата.
Третата молба за предсрочно напускане е на Христина Плачкова, директор дирекция "Строителство и инвестиции", която докара едва 6 месеца на поста.
Припомняме, че преди време оставка най-напред подаде заместник-кметът Владимир Темелков.
След като две от трите дами - Десислава Георгиева и Радина Андреева, са в ресора на заместник-кмета Иван Стоянов, то важният въпрос е: Той кога най-накрая ще поеме отговорност и ще подаде оставка от поста.
Очаквайте продължение.
