Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
Автор: Георги Кирилов 15:21Коментари (1)5548
©
Три оставки в Община Пловдив на дами на шефски постове разтърсиха високите етажи на администрацията на кмета Костадин Димитров днес. Мълниеносната новина Plovdiv24.bg научи от свои източници.

Според ексклузивната информация, с която разполагаме, оставка е подала директорката на ОП "Чистота" Десислава Георгиевазаради потресаващото в последно време състояние на почистването или по-скоро непочистване в абсолютно всички райони на града и несправяне със сметоизвозването на боклука.

Plovdiv24.bg обстойно информира читателите си за състоянието на почистването на боклуците в града. Ежедневно е редакцията ни валят сигнали заради преливащи контейнери и мръсотия по улици и тротоари, които се превръщат в минисметища по кварталните зони.

Втората оставка, която е хвърлена днес, е на директорката на общинското предприятие "Градини и паркове" Радина Андреева, която беше назначена на поста на 25 август и едва успя да докара месец директорска заплата.

Третата молба за предсрочно напускане е на Христина Плачкова, директор дирекция "Строителство и инвестиции", която докара едва 6 месеца на поста.

Припомняме, че преди време оставка най-напред подаде заместник-кметът Владимир Темелков.

След като две от трите дами - Десислава Георгиева и Радина Андреева, са в ресора на заместник-кмета Иван Стоянов, то важният въпрос е: Той кога най-накрая ще поеме отговорност и ще подаде оставка от поста.

Очаквайте продължение.


10.05.2025 Окончателно Пловдив остава с един заместник-кмет по-малко
15.03.2025 Общински съветник от ПП-ДБ с въпрос към кмета: Има ли реална борба с вандализма в Пловдив?
14.03.2025 Кмете, казаха ли ти го – смелост! Ако не – чао. Милост за Пловдив!
10.03.2025 Кметът Костадин Димитров уволни заместник-кмета Женя Петкова
07.03.2025 Ще позволи ли "тухлата" Иван Стоянов да се сложи ред във финансите на Пловдив?
Пловдив?
07.03.2025 Пловдивски общественик: За една година този кмет показа удивително неумение да управлява
Десислава Георгиева е, меко казано, НЕКАДЪРНА! Освен да буди целия град със сметосъбирането в 4 сутринта, друго не успя да направи жената. ГРАДА Е ЛЕШ ОТ БОКЛУК!!!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
14:58 / 30.09.2025
14:58 / 30.09.2025
Изгорялата кола в Пловдив е пламнала след рискови маневри от 16-г...
12:50 / 30.09.2025
12:50 / 30.09.2025
Пловдив №1 по финансиране за култура
12:15 / 30.09.2025
30 прободни рани, убийство от гняв и дългогодишни конфликти остав...
11:10 / 30.09.2025
11:10 / 30.09.2025
Уволниха шефа на Първо районно заради "злоупотреба с власт и дове...
09:44 / 30.09.2025
09:44 / 30.09.2025
Мотористът от снощната катастрофа е загинал
09:08 / 30.09.2025
09:08 / 30.09.2025

След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Борба за почистването на Пловдив
Издирват Пепи Еврото
Бюджет 2025
