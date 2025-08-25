ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новият шеф на ОП "Градини и паркове" с нелека задача
"Нямам критики относно експертизата и професионализма на Антон Георгиев. В годините сме имали добър диалог, но не е било бързо изпълнението на задачите" - коментира кметът Костадин Димитров след като съобщи, че е освободил Георгиев от поста, предава Plovdiv24.bg.
В ОП "Градини и паркове" има 12 бригади, които обслужват целия град. Издадените от районните кметове заповеди за премахване или кастрене на дървета намаляват през годините, но искаме още повече експресност, подчерта Димитров.
Кметът припомни, че по негово настояване за зелената система в града са въведени много нововъдения, сред които напоителни системи и по-добро укрепване на младите фиданки.
Обследването на растителността се извършва от районните кметства, те са институцията, която извършва експертната оценка и районният кмет издава заповед за окастряне или премахване, която общинското предприятие трябва да изпълни.
"Затова призовах районния кмет да направи експертна оценка по поречието на река Марица. Обследване трябва да се направи в Лаута и на Гребната база" - допълни Димитров.
След проверката на състоянието на високата растителност ОП трябва да насочи усилията си към изпълнението на тези неизпълнени 1231 заповеди.
Кметът увери, че общината е съдействала с каквото трябва на "Градини и паркове". Припомни, че коритото на река Марица беше почистено миналата година и предприятието трябва да го поддържа. В някои зони, например близо до моста на Панаира, се поддържа, в други - не, защото трябва да се закупи т.нар. "шредер" и в момента са в процес на закупуване на машината.
