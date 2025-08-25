ИЗПРАТИ НОВИНА
Новият шеф на ОП "Градини и паркове" с нелека задача
Автор: Диана Бикова 11:55Коментари (2)2578
©
Новият временен шеф на ОП "Градини и паркове" Радина Андреева ще има нелеката задача да намери още хора в предприятието и да предложи увеличение на заплатите им. Повишението на заплатите и структурните промени ще се предприемат с цел по-висока ефективност.

"Нямам критики относно експертизата и професионализма на Антон Георгиев. В годините сме имали добър диалог, но не е било бързо изпълнението на задачите" - коментира кметът Костадин Димитров след като съобщи, че е освободил Георгиев от поста, предава Plovdiv24.bg

В ОП "Градини и паркове" има 12 бригади, които обслужват целия град. Издадените от районните кметове заповеди за премахване или кастрене на дървета намаляват през годините, но искаме още повече експресност, подчерта Димитров. 

Кметът припомни, че по негово настояване за зелената система в града са въведени много нововъдения, сред които напоителни системи и по-добро укрепване на младите фиданки. 

Обследването на растителността се извършва от районните кметства, те са институцията, която извършва експертната оценка и районният кмет издава заповед за окастряне или премахване, която общинското предприятие трябва да изпълни.

"Затова призовах районния кмет да направи експертна оценка по поречието на река Марица. Обследване трябва да се направи в Лаута и на Гребната база" - допълни Димитров. 

След проверката на състоянието на високата растителност ОП трябва да насочи усилията си към изпълнението на тези неизпълнени 1231 заповеди. 

Кметът увери, че общината е съдействала с каквото трябва на "Градини и паркове". Припомни, че коритото на река Марица беше почистено миналата година и предприятието трябва да го поддържа. В някои зони, например близо до моста на Панаира, се поддържа, в други - не, защото трябва да се закупи т.нар. "шредер" и в момента са в процес на закупуване на машината.



Радина общата и бившата на сегашен кмет, понеже е селско чадо ще реже добре дърветата ! Оставка БОКЛУЦИ некадърници ! Кмета на Еколигия да си ходи !
+3
 
 
Господин "Кмет на Тракия" (... нали така се рекламирахте на изборите), в Тракия не си обработвахте сигналите за изсъхнали дървета, отдел екология не си вдигаше телефона по цял месец... нямаше кой да мине да даде предписани, за да опре до "ОП Градини и Паркове". Чак на следващата година ги отрязахте дърветата и то защото се скъса топлопровод, и ЕВН помогнаха да се викне еколог. Леко сте жалки, като се има предвид как нищо не свършихте по същия въпрос в Тракия. Дори и сега има цели изсъхнали дървета в Лаута, между блоковете и другаде.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Кметът на Пловдив почна с уволненията. Ред е на Иван Стоянов
13:18 / 25.08.2025
Станате свидетели в Пловдив на едно от най-завладяващите чудеса н...
11:23 / 25.08.2025
Освободиха директора на ОП "Градини и паркове" заради трагичния и...
11:25 / 25.08.2025
Жената на загиналия в Пловдив заради паднал клон: Съпругът ми беш...
10:44 / 25.08.2025
Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
10:14 / 25.08.2025

