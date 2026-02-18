ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оставки в ОКТ Пловдив!
Освен тях е бил освободен и Георги Стоилов. Той е бил нает като консултант в предприятието, нает по граждански договор. От общината преценили, че не се нуждаят повече от неговите услуги и затова бил освободен.
"Това по никакъв начин няма да повлияе на графика и качеството на работата в предприятието. В най-скоро време вакантните длъжности ще бъдат заети" - увериха от общинския пресцентър.
По неофициална информация, причина за напускането на служителите, е несъгласие със заместник-кмета по транспорт Николай Душков.
