ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Оставки в ОКТ Пловдив!
Автор: Диана Бикова 14:59Коментари (2)2552
© Plovdiv24.bg
Четирима експерти са напуснали общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта" през последните два месеца, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на Община Пловдив. Всички са служители в отдел "Безопасност на движението".

Освен тях е бил освободен и Георги Стоилов. Той е бил нает като консултант в предприятието, нает по граждански договор. От общината преценили, че не се нуждаят повече от неговите услуги и затова бил освободен. 

"Това по никакъв начин няма да повлияе на графика и качеството на работата в предприятието. В най-скоро време вакантните длъжности ще бъдат заети" - увериха от общинския пресцентър.

По неофициална информация, причина за напускането на служителите, е несъгласие със заместник-кмета по транспорт Николай Душков.


Още по темата: общо новини по темата: 17
30.09.2025 »
30.09.2025 »
10.05.2025 »
15.03.2025 »
14.03.2025 »
10.03.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 39 мин.
0
 
 
По-голямо осиране на Община Пловдив от отганизацията на транспорта в града, едва ли е имало. Цялата Община е за закриване!
+1
 
 
Те и да закрият това общинско предприятие, все тая... така или иначе не върши никаква работа. Мислих си, че по-зле от Зико няма накъде, но каратиста бие всички тъпометри. Надали има друг кмет, с толкова много върнати проекти за корекции. Това само подсказва, колко некадърници има в общината.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив искат да се сложи край на частния градски транспорт
13:19 / 18.02.2026
Палата 14 официално стана спортен център. Само 4 строежа са въвед...
13:29 / 18.02.2026
Въжето не успя да убие идеите му, а го превърна в безсмъртен симв...
11:48 / 18.02.2026
Момите в Пловдив намаляха, известна актриса се омъжи
10:56 / 18.02.2026
Огромно дърво падна върху тротоар в Пловдив
10:04 / 18.02.2026
Пловдивчани: Не сме виждали река Марица толкова пълноводна от год...
09:36 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: