Оставки в ОКТ Пловдив!

Четирима експерти са напуснали общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта" през последните два месеца, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на Община Пловдив. Всички са служители в отдел "Безопасност на движението".



Освен тях е бил освободен и Георги Стоилов. Той е бил нает като консултант в предприятието, нает по граждански договор. От общината преценили, че не се нуждаят повече от неговите услуги и затова бил освободен.



"Това по никакъв начин няма да повлияе на графика и качеството на работата в предприятието. В най-скоро време вакантните длъжности ще бъдат заети" - увериха от общинския пресцентър.



По неофициална информация, причина за напускането на служителите, е несъгласие със заместник-кмета по транспорт Николай Душков.