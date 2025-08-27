ЗАРЕЖДАНЕ...
|Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив
Пред Plovdiv24.bg обаче кметът на града Костадин Димитров заяви, че оставката не е приета.
"Ще коментирам по-късно", лаконичен бе за медията ни от своя страна самият Темелков.
В коридорите на общината се говори, че една от основните причини е несъгласието му с управлението на общината по отношение на зелената система, екологията и управлението на отпадъците.
