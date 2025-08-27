Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив

© Заместник-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес-развитие и образование в община Пловдив Владимир Темелков е подал оставка. От общинската администрация потвърдиха новината.



Пред Plovdiv24.bg обаче кметът на града Костадин Димитров заяви, че оставката не е приета.



"Ще коментирам по-късно", лаконичен бе за медията ни от своя страна самият Темелков.



В коридорите на общината се говори, че една от основните причини е несъгласието му с управлението на общината по отношение на зелената система, екологията и управлението на отпадъците.