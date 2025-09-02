© Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров. След среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив.



Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента.