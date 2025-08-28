Владимир Темелков с първи думи след оставката: Днес новината е само една

© Вчера Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив. Преди минути той направи първо изявление след този акт. Публикацията му в социалната мрежа Фейсбук звучи така, сякаш преди 24 часа не се е случило нищо.



Ето я и нея:



Днес новината е само една. В най-кратък срок започваме строителството на новата детска ясла в "Тракия", за 8 групи, след като спечелихме делото в КЗК.



С моя скромен и изключителен екип успяхме да спечелим финансирането, да се справим с бюрокрацията. И тук съм възложител, все още.



Това е поредната стъпка в разрешаването на проблема с липсата на места в яслите и детски градини.