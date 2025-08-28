ЗАРЕЖДАНЕ...
|Владимир Темелков с първи думи след оставката: Днес новината е само една
Ето я и нея:
Днес новината е само една. В най-кратък срок започваме строителството на новата детска ясла в "Тракия", за 8 групи, след като спечелихме делото в КЗК.
С моя скромен и изключителен екип успяхме да спечелим финансирането, да се справим с бюрокрацията. И тук съм възложител, все още.
Това е поредната стъпка в разрешаването на проблема с липсата на места в яслите и детски градини.
