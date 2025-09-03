ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Моето его е по-голямо от това на Костадин Димитров и Темелков и те се съобразиха с него
Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни трусовете в ГЕРБ в Пловдивско от последните седмици, които предизвикаха спекулации за напрежение сред редиците на ГЕРБ.
Сътресенията започнаха преди около две седмици с отстраняването на дългогодишния административен секретар на партията в Пловдив и част от Общинския съвет Радослава Ташкова.
След нея зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков изненадващо подаде оставка. Вчера пресецентърът на партията съобщи, че Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров, като "след среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив.
Коментари (2)
