© "В Пловдив имаме най-добрите кадри и експерти, но там има хора с много високо его - както на кмета, така и на зам.-кмета. Моето обаче е още по-голямо и те се съобразиха с него".



Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни трусовете в ГЕРБ в Пловдивско от последните седмици, които предизвикаха спекулации за напрежение сред редиците на ГЕРБ.



Сътресенията започнаха преди около две седмици с отстраняването на дългогодишния административен секретар на партията в Пловдив и част от Общинския съвет Радослава Ташкова.



След нея зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков изненадващо подаде оставка. Вчера пресецентърът на партията съобщи, че Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров, като "след среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.