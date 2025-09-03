© Важно е да продължим дейностите. Поели сме ангажимент пред обществото да бъдат довършени проектите. Така кметът Костадин Димитров коментира ситуацията с оставката на заместника му Владимир Темелков, като изрично подчерта, че не я е приел, предава Plovdiv24.bg.



Димитров призна, че е имал разговор вчера с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и с Темелков. Разбрали се да работят заедно до края на мандата.



"Наречете го временен дисбаланс, както се случва във всяко семейство. Темата е затворена за нас и продължаваме напред" - каза от своя страна Темелков.



На въпрос какво го е принудило да промени решението си, той отговори: "Доколкото ме познавате, има ли някой, който може да ме принуди да направя нещо? Иван Тотев не ми е пътеводна звезда".



