Кметът: Поели сме ангажимент пред обществото
Автор: Диана Бикова 10:45
©
Важно е да продължим дейностите. Поели сме ангажимент пред обществото да бъдат довършени проектите. Така кметът Костадин Димитров коментира ситуацията с оставката на заместника му Владимир Темелков, като изрично подчерта, че не я е приел, предава Plovdiv24.bg.

Димитров призна, че е имал разговор вчера с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и с Темелков. Разбрали се да работят заедно до края на мандата. 

"Наречете го временен дисбаланс, както се случва във всяко семейство. Темата е затворена за нас и продължаваме напред" - каза от своя страна Темелков. 

На въпрос какво го е принудило да промени решението си, той отговори: "Доколкото ме познавате, има ли някой, който може да ме принуди да направя нещо? Иван Тотев не ми е пътеводна звезда". 

Още по темата - гледайте в прикаченото видео!



0
 
 
КАКВО СИ ПОЕЛ БРЕ ШУШУМИГО ? 10300 СА НА ЗАПЛАТА ПРИ ТЕБ ! ВСЕКИ ОТ ТЯХ ИМА МЪЖ ,ЖЕНА ,ДЕЦА ! ИЗБРАН СИ С 36000 ГЛАСА ОТ ПОЛОВИН МИЛИОНЕН ГРАД. ! 000 ДОВЕРИЕ ! НАКАЗАТЕЛЕН ВОТ ! МЪЛЧИ КАТО МИШКА ПОНЕ !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

