Председателят на парламентарната комисия за българите в чужбина и народен представител от "Възраждане" от Пловдив Ангел Георгиев изпрати писмо до Министерство на външните работи (МВнР) с искане за незабавна реакция.

"С нескрито възмущение и дълбока тревога научих за поредния инцидент от днес, при който са били запалени два автомобила с дипломатически регистрационни номера пред сградата на Посолството на Република България в Скопие. Като председател на Комисията по политиките за българите извън страната към 52-ото Народно събрание изразявам своя категоричен протест срещу този враждебен акт, насочен срещу дипломатическото представителство на Република България.

Подобно посегателство върху имущество, ползващо се с дипломатическа защита, представлява грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, накърнява авторитета и достойнството на българската държава и поражда сериозна тревога относно сигурността на българските дипломатически представители и служители", пише Ангел Георгиев в писмото си до МВнР

Той настоява българската държава да предприеме действия незабавно. Сред тях са призоваване на посланика на Република Северна Македония в Република България за обяснения. Да бъде поискано от властите в РСМ да разследват незабавно случилото се, да бъде осигурена допълнителна охрана на посолството, да бъде изпратена протестна нота, изразяваща позицията на България и да бъде информирано Народното събрание на Република България за всички предприети мерки и в най-кратък срок.