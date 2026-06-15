Две коли, собственост на българското посолство в Скопие, бяха запалени около 13:15 ч. българско време днес. Думата по този повод преди минути взе Слави Трифонов:

Те бяха паркирани пред посолството на тротоара.Чак сега научих новината за запалените български дипломатически коли пред българското посолство в Скопие. Един път съм ходил в Скопие. На стената пред посолството с черен спрей беше написано: "Бугари, мрете!“.

Днешният акт със запалването не е просто омраза, той е доказателство, както и надписът от моя спомен, че те искат да ни убиват. И няма защо да използваме романтични приказки - голата истина е такава. Те вече толкова ни мразят, че искат да не съществуваме. Вече е напълно излишно да се говори и да се обяснява, защото едни хора говорят, а други палят.

Затова - ясни действия!

Северна Македония няма абсолютно никакво място в Европейския съюз! България не бива да позволява, за нищо на света, Северна Македония дори да си представи, че може да е част от ЕС.

Нека си стоят сами на жалката си територия, да мразят и да се палят едни други, но да не живеят там, където живеят цивилизованите хора.

Така че процесът на присъединяването им приключи, преди да е започнал! Така мисля аз, а предполагам, че така мислят и всички нормални българи.