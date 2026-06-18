Дискусията около новата пешеходна пътека на улица "Рая" в Пловдив прерасна в задочен дебат за наследството и темповете на развитие на районната инфраструктура. В социалните мрежи бившият кмет на район "Западен" Димитър Колев и настоящият кмет Тони Стойчева размениха позиции относно отговорността за състоянието на тротоарите и пътните проекти в квартала. Казусът показва различните гледни точки за това как се управляват градските ремонти и какви са административните предизвикателства пред местната власт, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Позицията на Димитър Колев: Инфраструктурата е изграждана с години

Бившият районен кмет Димитър Колев защити постигнатото по време на неговия мандат и призова настоящото ръководство да се фокусира върху реални резултати, вместо да търси причини в миналото:

Реализирани проекти: Колев подчерта, че по негово време са изградени по-голямата част от тротоарите на ул. "Рая", както и в целия район "Западен".

Безопасност на движението: По време на предходното управление са направени всички повдигнати пешеходни пътеки в района с цел ограничаване на скоростта.

Бързина на процедурите: Бившият кмет изрази недоумение относно двугодишното забавяне за одобрение на маркировката, като посочи, че в миналото институционалните съгласувания не са отнемали толкова време.

Позицията на Тони Стойчева: Липсата на цялостни проекти налага ремонти "на парче"

Настоящият кмет на район "Западен" Тони Стойчева отговори, че фактите за състоянието на инфраструктурата са лесно четими и публично достъпни, включително чрез дигитални платформи като Google Maps:

Липса на генерален проект: Основният аргумент на Стойчева е, че за улица "Рая“ никога не е бил изготвян и одобравян цялостен технически и градоустройствен проект, което затруднява финалното ѝ изграждане днес.

Видима промяна: Настоящата администрация кани гражданите да сравнят състоянието на тротоарите преди и сега, като признава, че има още много работа за вършене.

Призив за конструктивност: Според Стойчева отправянето на критики от страна на дългогодишни управленци е неоснователно, когато става въпрос за дефекти, заложени при предишни мандати.

Бъдещето на ул. "Рая" и пешеходната зона

Въпреки различието в позициите, дебатът поставя на преден план важна тема - нуждата от дългосрочно планиране на инфраструктурата в бързо разрастващите се зони на Пловдив. Жителите на района очакват окончателното завършване на тротоара до новата пешеходна пътека, за да се гарантира безопасността на преминаващите.

Припомняме, че преди по-малко от месец пловдивският общински инспекторат стартира проверки на строителните обекти по бул. "Пещерско шосе“ и улица "Рая“ в район "Западен“, където има сигнали от граждани за замърсяване на пътните платна, тротоарите и съседни територии вследствие на строителна дейност.