Едно от любимите места за разходка на четириноги любимци в града е с напълно нова визия. Площадката за кучета в парк "Розариум“ беше изцяло обновена, за да предложи по-добри и безопасни условия както за животните, така и за техните стопани.

Какво беше направено по време на ремонтите:

Служители се заеха с пълното реновиране на пространството, което имаше крещяща нужда от освежаване.

Дейностите включваха:

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Пълна подмяна на ребрата на пейките, които бяха в окаяно състояние

Възстановяване на всички липсващи дървени елементи по съоръженията

Пребоядисване на металните конструкции, за да придобият приветлив вид.

Предстои и финалният етап от благоустрояването – полагането на специален дървесен мулч, с който теренът ще стане още по-чист и комфортен за игри.

Всички тези дейности бяха реализирани с подкрепата на ОП "Градини и паркове", които осигуриха нужните материали.

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Търсят се доброволци: Облагородяването продължава

От районната администрация не смятат да спират дотук. През следващите седмици акцията по обновяване на местата за отдих и игри продължава с пълна сила, за да се повиши качеството на живот в квартала.

Ще се радваме към нашите инициативи да се присъединят и доброволци, които желаят да допринесат за по-красивата и приветлива градска среда, споделят организаторите на кампанията.

Всеки, който иска да помогне за по-красивия вид на пловдивските паркове, може да се включи в предстоящите зелени акции.