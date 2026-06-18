Едно от любимите места за разходка на четириноги любимци в града е с напълно нова визия. Площадката за кучета в парк "Розариум“ беше изцяло обновена, за да предложи по-добри и безопасни условия както за животните, така и за техните стопани.
Какво беше направено по време на ремонтите:
Служители се заеха с пълното реновиране на пространството, което имаше крещяща нужда от освежаване.
Дейностите включваха:
- Пълна подмяна на ребрата на пейките, които бяха в окаяно състояние
- Възстановяване на всички липсващи дървени елементи по съоръженията
- Пребоядисване на металните конструкции, за да придобият приветлив вид.
- Предстои и финалният етап от благоустрояването – полагането на специален дървесен мулч, с който теренът ще стане още по-чист и комфортен за игри.
Всички тези дейности бяха реализирани с подкрепата на ОП "Градини и паркове", които осигуриха нужните материали.
Търсят се доброволци: Облагородяването продължава
От районната администрация не смятат да спират дотук. През следващите седмици акцията по обновяване на местата за отдих и игри продължава с пълна сила, за да се повиши качеството на живот в квартала.
Всеки, който иска да помогне за по-красивия вид на пловдивските паркове, може да се включи в предстоящите зелени акции.