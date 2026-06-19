Евентуалното застрояване на паркинга на хипермаркет "Билла" на бул. "Шести септември" № 221 предизвика негативни коментари на пловдивчани. Хората са недоволни от процеса на застрояване на всяко възможно свободно парченце земя в Пловдив. Преди същинското строителство е необходимо да се извървят редица административни процедури, включително решение на Общинския съвет за промяна на ПУП-а и на предназначението на имота.

Парцелът е частна урбанизирана територия, предназначена за друг обществен обект, комплекс, с площ 14 439 кв. м, квартал 444, парцел ІІ 520.1911 - обществено обслужваща дейност и жилищно застрояване. Plovdiv24.bg се свърза с групите в Общинския съвет, за да вземе мнението им по два въпроса:

Бихте ли позволили промяна на ПУП-а?

Бихте ли подкрепили такова застрояване?

Проблемът с презастрояването в Пловдив вече е много сериозен и последващото му задълбочаване не трябва да стои на дневен ред.

Дано и в самата общинска администрация да осъзнават, че не трябва да се допуска допълнително презастрояване (или уплътняване) на определени части от Пловдив.

А и всяка промяна, която се инициира, трябва да е придружена със съответните схеми, измервания, анализи и всичко нужно.